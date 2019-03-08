Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Bin 700 yataklı şehir hastanesini de şehrimize kazandırıyoruz. İnşaatı devam ediyor, iki yıla kadar hizmete alacağız. İmar barışıyla 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 29 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 km'ye çıkardık.

Urfa, Şanlıurfa, ilmin, irfanın, medeniyetin şehri İstanbul. Gönlü hep güzelden yana olan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Tüm ilçelerini selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum.

Dün Mardin’deydim. Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış, “Mardin’e hızlı trenin ne işi var.” Aynen, estiği gibi, yani Saadet Partisi… Onun başındaki zat da ne dedi? “Sivas’a trenin ne işi var” dedi. Yani Allah’tan şunu demedi, “Mardin’de havaalanının ne işi var” demedi. Hem bunu kullanırlar, ondan sonra da gelir havaalanında onunla birlikte uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. Yıllar yıl CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul’a birinci köprü yapıldı karşısına dikildi, iki yapıldı karşısına dikildi, üç yapıldı karşısına dikildi, Marmaray yapıldı denizin altında karşısına dikildiler, Avrasya Tüneli’ni yaptık karşısına dikildiler, Osmangazi’nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul’u İzmir’e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz bu millete hizmetkarız, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

5 YENİ OSB MÜJDESİ

Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz. Şanlurfa'da 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi daha kuruyoruz. Şehrimize bir Teknopark ve ARGE merkezi kurduk. Yaklaşık 54 bin kişilik ek istihdam sağladık. Birçok ilçemize doğalgazı getirdik.

BU CAN BU TENDE OLDUKÇA KABUL ETMEYİZ

Kardeşim gördüğünüz gibi gece gündüz çalışıyoruz. Biz AK Parti olarak el ele vereceğiz. Bizim arkamızdan çok tezgahlar çevriliyor, sakın oyunlara gelmeyin. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey... Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz.