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  4. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

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