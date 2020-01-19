Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararas\u0131 konferansa kat\u0131lmak \u00fczere Almanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Berlin\u2019e gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cezayir Cumhurba\u015fkan\u0131 Abd\u00fclmecid Tebbun ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nFOTO\u011eRAFLI\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERCanl\u0131 yay\u0131nda elbisesi d\u00fc\u015fen \u00fcnl\u00fc oyuncunun g\u00f6\u011f\u00fcsleri g\u00f6r\u00fcnd\u00fcErdo\u011fan'\u0131, Berlin\u2019de otelin \u00f6n\u00fcnde T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131B\u00f6yle getirildi! G\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldular
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