Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (2)

HATAY'DA MİTİNGE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki miting ve temaslarının ardından Hatay'a geldi. AK Parti'nin Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son 17 yılda Hatay'a 29 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini bile vakti zamanında seçim kurullarına teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday gösterdikleri şahısların arkasında duramıyor. Ortada başarılı olmuş eser üretmiş tek bir adayları yok" dedi.

'AFİŞLERİNDE PARTİ LOGOSU YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını da eleştirerek, "Ankara'da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun. Çünkü milletimizin bu karanlık CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Karşınızdaki megaboarda bir bakın. Bunların kim olduğu ortada. Kürdistan diyor, bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara ve onun destekçisi CHP'ye, İyi Parti'ye 31 Martta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız ve bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz" diye konuştu.

"TARİH SİZİ AFFETMEZ, AFFETMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ambleminin çöp, çamur, çukur, yokluk, yolsuzluk, bakımsızlık, başarısızlık ve beceriksizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu kullanamayan, gaf ebesi bir genel başkana böyle bir ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı bile okumuyor. Kongre salonuna Türk bayrağı bile asmıyor. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey, İYİ parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibarıyla 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisi bile ödemiyor. Bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecek."

'81 VAAD DOĞRU DÜZGÜN HAYATA GEÇİRİLMEDİ'

Siyasette söz ve vaatlerin önemli olduğunu ancak bunları yerine getirmenin çok daha önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalancılarla gerçek siyasetçiler gerçek devlet adamları, hizmet insanları arasındaki en büyük fark budur. Biri laf üstüne laf koyma, diğeri taş üstüne taş koyma derdindedir. Bizim farkımız bu. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle hareket ettik. 100'er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hale getirdik. 3 Ağustos 2018'de kamuoyuna ilkini ilan ettik. Sonuçlarını ve ikinci 100 güne dair hedefleri 13 Aralık 2018'de milletimizle paylaştık. Onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. 400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah ikinci 100 günlük eylem planında yer alan 24 milyar liralık 454 icraatın da belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceğiz. Her 6 ayda bir sonuçları milletimizle paylaşacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyelerde neler yapabileceğimizi de manifestomuzda ilan ettik peki biz hükümet olarak şeffaf davranırken sizlerin huzurunda karnemizi ortaya koyarken muhalefet ne yapıyor? Köşe bucak saklanıyor, hesap vermekten kaçıyor, bilhassa önceki seçim vaatleri gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar. Ege illerimizden birindeki CHP'li belediye başkanı çıkmış, 'Seçim dönem döneminde attık tuttuk, sonra yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'da da 2014 seçimleri öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi bile doğru düzgün hayata geçirilmedi. Verilen sözler, taahhütler unutulmaya terk edildi. Bırakın gerçekleştirilmesini, Hatay'ın trafik, içme suyu sıkıntıları daha da arttı. Ankara ve İstanbul'da 50-70 günde bitirip hizmete sunduğumuz alt geçitler, burada aylarca tamamlanamadı. Son 5 yılda bırakın bir adım ileri gitmeyi, diğer illerimize göre Hatay çok ciddi geri kaldı."

Erdoğan'ın konuşması sırasında HDP'nin, terör örgütü PKK ile ilişkisine yönelik videolar gösterildi. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra vatandaşlara 'keyif çayı' dağıttı.