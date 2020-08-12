Erdoğan Cumhur İttifakı'na mı davet etti? Akşener'den flaş açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bununla ilgili yorumlarını değerlendirdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan İYİ Parti lideri Akşener, “Sayın Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama sonra Sayın Erdoğan'ın Cuma çıkışı anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış” diye konuştu.

Akşener, asıl evin parlamenter sistem olduğunu belirterek Türkiye'nin başkanlık sistemini kaldıramayacağını söyledi.

