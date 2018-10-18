Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti. Görüşmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen Pompeo ile yapılan görüşme hakkında bilgiler verdi.

"BİZ TEMİZLERİZ, HEM DE KOLAY TEMİZLERİZ"



Kaşıkçı olayının, Menbiç konusunun, FETÖ ve PKK ile mücadele dahil ikili ilişkilerdeki mevcut konuların hepsinin ele alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Menbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk" dedi. Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Haziran'da onaylandığını hatırlatarak, "Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama bunun savsaklanmaması ve sahada çalışan askerlerin bir direncin olmaması gerek" dedi. "Şu anda ortak eğitim programı başladı, ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. YPG/ PKK'lıların Menbiç'ten temizlenmesi gerekiyor" diyen Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi: 'Eğer burada sizin zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz hem de kolay temizleriz. Bunu hem Afrin'de hem de Cerablus- El Bab bölgesinde yaptık. PKK, DEAŞ teröristlerini zaten biz diğer alanlarda temizlemiştik. Bunu yine Menbiç'te de çok kolay şekilde yaparız.' ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey'e de bunu anlattık. Bu konuda kararlı olduğumuzu, yol haritasının uygulanması gerektiğini bir kez daha ABD tarafına net şekilde söyledik. Onlarda da bu anlayışın olduğunu görüyoruz" dedi.