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Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Suriye operasyonu için, 'Hazırlıklar tamamlandı, her an başlayabilir' dedi. Erdoğan, Fatih Portakal'ın sözlerine bir kez daha yüklenerek, "Bu ara bay Kemal sokağa çağıyor. Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Haddini bil, haddini! Bu milletle dalga geçilmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Suriye'nin doğusuna operasyonla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve operasyonun her an başlayabileceğini söyledi.

Fatih Portakal'ın sözlerine bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, "Bu ara bay Kemal sokağa çağıyor. Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Haddini bil, haddini! Bu milletle dalga geçilmez. Buldun ekranı, öyle sokağa çağırmak, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

81 ili ziyaret ediyoruz, yapılan işleri yakından takip ediyoruz, eksikleri tespit ediyoruz.

ANKARA'DAKİ TREN KAZASI

Geçtiğimiz perşembe günü, Ankara çıkışında yüksek hızlı trenin yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Rabbimden rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa temenni ediyorum. İstisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanlardan yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

SURİYE'DEKİ TERÖR VARLIĞI

Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık. En son Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım, gitmezse biz göndereceğiz. Eski Türkiye yok artık, o geride kaldı. Senaryolar yazanları, oyunlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık.

"ÇÖZÜM SÜRECİ FALAN BEKLEMEYİN"

Çözüm süreci dedik, önlerini açtık. Bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleri ile başşattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle milletimizi esir almaya çalıştılar.

"PORTAKAL MIDIR, MANDALİNA MIDIR, NARENCİYE MİDİR NEDİR?"

Bu ara bay Kemal sokağa çağıyor. Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Haddini bil, haddini! Bu milletle dalga geçilmez. Buldun ekranı, öyle sokağa çağırmak, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur.

"OPERASYONUMUZA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ"

Suriye'deki terör koridoruna izin vermeyeceğimiz bir kez daha söylüyorum. Bölgedeki teröristleri himaye edenlere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Fırat'ın doğusuna harekat yapacağımız alenen söyledik. Yaptık mı yaptık. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar karış karış dolaşacağız. Bize bir takım slzleri verenler bu sözleri yerine getirmesi lazım. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden operasyonumuza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıkları tamamladı. Hazırlıklar yapıyorlarmış, korkunun ecele faydası yok. Askerlerimiz ve ÖSO cengaverleri geldiğinde o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar.

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