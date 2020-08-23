HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan sel felaketi sonrası Giresun için flaş talimat

Erdoğan'dan sel felaketi sonrası Giresun için flaş talimat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Erdoğan'dan sel felaketi sonrası Giresun için flaş talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi. Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İlginizi Çekebilir
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'
Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Antalya'da şoke eden olay! Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Trafikte dehşet saçan çakarlı maganda aracını satışa çıkardı
Trafikte dehşet saçan çakarlı maganda aracını satışa çıkardı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
Sarıyer'de yol verme kavgası! Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Ezber bozan açıklama! 'İstanbul'da ağır ve yıkıcı deprem beklenmiyor'
İstanbul için ezber bozan 'deprem' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.