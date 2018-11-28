Erdoğan'dan Ukrayna için telefon diplomasisi

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonla görüştüğü ve iki lidere sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya ait üç gemiye Pazar günü ateş açarak el koymasının ardından, iki ülke karşılıklı suçlamalarda bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın iki ülkenin lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz'de son günlerde yaşanan gerilim ele alındı.

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Erdoğan'ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı kaydedildi.

