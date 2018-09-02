Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

“Milletimiz, tarih boyunca, adaletiyle ünlü nice güçlü devletler inşa etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti de, adaleti tüm vatandaşlarımızın ve her insanın en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla, yasama, yürütme ve yargı erkleri üzerine bina edilmiştir.

Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi bırakanların, er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkûm olduklarını gösteriyor.

Yakın tarihimizde, devletin ve milletin diğer kurumlarıyla birlikte adaleti de kendi karanlık emellerinin aracı haline dönüştüren bir terör örgütünün, ülkemizi felaketin eşiğine getirebildiğine hep birlikte tanık olduk.

Milletimizin istiklal ve istikbaline saldırı anlamı taşıyan bu süreç, ülkenin meşru yönetimini hedef alan emniyet-yargı darbe girişimi olarak tarif ettiğimiz 17-25 Aralık hadisesinden 15 Temmuz ihanetine kadar uzanmıştır.

Büyük bir cesaretle canları pahasına hainlerin karşısına dikilerek darbe girişimini bertaraf eden aziz milletimiz, istiklal ve istikbalinin yanı sıra adalet hakkına da sahip çıkmıştır.