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Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi." dedi.

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan görüşme sonrası açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

Göreve ilk başladığı yılladaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyid ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.

Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.

Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.

'OYUNUZA TALİBİM DEDİM'

5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.

Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. KKTC'nin kuruluşunun anıtıdır. Orada küçücük olarak anılması belki size ulaşmıştır dedim. Sanıyorum, yeterli bilgiye sahip oldular. Bir önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğim. Gelmişken sayın genel başkanımı da ziyaret edeceğim. Sonra İstanbul'daki gündemimize döneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Al işte güzel bir demokrasi örneği.
iyi reis ağzı ile gülmüş
Oyum sana demiş çaktırmadan
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