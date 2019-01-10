Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan görüşme sonrası açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

Göreve ilk başladığı yılladaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyid ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.