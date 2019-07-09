Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet: S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ile Çin ziyaretlerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Aybet, G20 Zirvesi'nde birçok ikili görüşmenin gerçekleştiğini, bu görüşmelerden en çok dikkat çekenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme olduğunu söyledi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Aybet, "Başkan Trump S-400 konusunda bizi çok haklı buldu. Bu görüşme hem ikili ilişkilerde, hem de S-400 konusunda çok daha pozitif ortam yarattı" diye konuştu.

Aybet, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının gündemine gelmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Şimdi Amerikan sisteminde kongrenin ayrı bir yetki alanı var. Burada kurumlar arasındaki ilişkiler farklı, hepsinin yetki alanları farklı. Başkan ve Beyaz Saray'ın da aynı şekilde. Bu S-400 teslimatı gerçekleştiği anda bize Amerikalı yetkililerin söyledikleri; kongreden böyle bir yasa çıktı ki bu yasanın adı İngilizce harfleriyle 'CAATSA' diyoruz. Bu bir kere kongreden çıktı, onaylandı. Tabii ki Başkan'ın bunu yürürlüğe koyması için belli mekanizmalar var, orada bazı 'gri' alanlar da var. Ne zaman Amerikalı yetkililere sorsam 'Böyle bir durumda bu yaptırım yürürlüğe girdiği anda başkanın bunu durdurma ya da geciktirme yetkileri ne olur' diye, kesin bir cevap kimseden alamadım."