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Kaderleri aynı, hayalleri duyanların yüreğini sızlattı! İki kardeş ve kuzenleri ender görülen hastalığa yakalandı: "Her an düşecek gibi oluyoruz"

21.05.2024 08:41
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Yaş aldıkça iç organları büyüyor ama bedenleri 5 yaşından beri gelişmiyor... Osmaniye'de yaşayan Mümine-Mine kardeşler 5 yaşına geldiğinde son derece nadir görülen Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığı tespit edildi. İşin ilginç yanıysa aynı hastalık kuzenleri Muhammed Kayra Kalkan'da da belirlendi. Kardeşler ile kuzenlerinin hayalleri ve halihazırdaki yaşam koşulları ise duyanların yüreğini sızlatacak türden.

Kaderleri aynı, hayalleri duyanların yüreğini sızlattı! İki kardeş ve kuzenleri ender görülen hastalığa yakalandı: "Her an düşecek gibi oluyoruz"

Mümine-Mine kardeşler ve kuzenleri Muhammed Kayra Kalkan, üçü de de aynı kaderi paylaşıyor. Yaşları ilerlemesine karşın iki kardeşin ve kuzenlerinin vücut iskeletleri gelişmedi. Ender görülen MPS hastalığının ilaçlarıyla ilgili baba Mehmet Kalkan talepte bulundu. Gençlerin hayalleri ise yaşam azimlerini ortaya koydu.

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5 YAŞINA GELDİKLERİNDE FARK EDİLDİ

Osmaniye'de yaşayan Ayşe ve Mehmet Kalkan çifti, 25 yaşındaki Mümine ve 21 yaşındaki Mine'nin 5 yaşına geldiklerinde yaşıtlarına oranla bedensel gelişimlerinin geri olduğunu fark etti. Kalkan ailesi, kızlarını götürdükleri hastanede evlatlarının 200 bin kişide bir görülen MPS hastası olduğunu öğrendi. MPS hastalığına karşı mücadeleleri 5 yaşında başlayan kardeşlerin kuzeni olan 16 yaşındaki Muhammed Kayra Kalkan'da da aynı hastalık teşhis edildi. İlerleyen yaşlarına rağmen 2 kardeş ve 1 kuzenin vücut iskeletleri gelişmedi.

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"ELİNDEN TUTMASAK YÜRÜME ŞANSI YOK"

Bakanlık tarafından verilen ilaçları yürüsün veya yürümesin bütün MPS hastalarının almasını istediklerini söyleyen baba Mehmet Kalkan şöyle konuştu:

"İki MPS hastası kızım var, Mümine Kalkan, Mine Kalkan bir de yeğenim Muhammed Kayra Kalkan bunlar üçü de MPS hastası. MPS hastası Mukopolisakkaridoz, 200 binde bir kişide görülen bir hastalıktır. Kemik bozukluğu, iskelet bozukluğu iç organlar büyüyor ama bedenen büyümüyor. Nefes darlığı var, astımı var, yürümede sıkıntı yaşıyorlar, elinden tutmasak zaten yürüme şansı yok. 5 yaşından sonra meydana çıktı rahatsızlıkları, tedavisi şu an için yok.

"BÜTÜN MPS HASTALARININ BU İLAÇLARI ALMASINI İSTİYORUZ"

Bu hastalığın sadece hastalığın ileri gitmemesi için, geriye düşmemesi için bu aldığımız ilacı kullanıyoruz. Yurt dışı ilaçlarımız var, Sağlık Bakanlığı'ndan bize Ankara'dan kargoyla evimize kadar geliyor. Şu an için bir tanesi 900 euro olarak belirlenmiş haftada 20 doz kullanıyoruz. 20 flokum, 11 flokum birine kullanıyoruz, 9 flokum birine kullanıyoruz. Rapor alırken yürüme testine giriyoruz, merdivene çıkma testine giriyoruz, salonun testine giriyoruz. Bunlar onaylanmasa zaten bize yurt dışı ilaçları da veremiyorlar. Bütün MPS hastalarının bu ilaçlarını yürüsün veya yürümesin, hepsini almasını istiyoruz."

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"YANIMIZDA BİRİ YOKKEN HER AN DÜŞECEK GİBİ OLUYORUZ"

Hayalinin üniversiteye gidip psikoloji veya öğretmenlik okumak olduğunu söyleyen Mine Kalkan, "MPS hastasıyım, bu hastalıktan dolayı pandemi döneminde kalp rahatsızlığımız, daha öncesinde astım, alerjik rahatsızlıklarımız çıktı. Bazen çok uzun konuşamıyoruz, kelimelerimiz yetmiyor. Bazen de nefes alıp verme konusunda sıkıntılarımızı yaşıyoruz. Yürürken birinin desteğiyle yürüyoruz. Yani yanımızda biri olmayınca kendimizi güvende hissetmiyoruz veya her an düşecek gibi oluyoruz. Rapor alırken sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz, yürüme testinde biz büyük zorluk yaşıyoruz. Pandemi döneminde liseyi bitirdim, üniversite hayalim vardı o da sağlık sorunlarım nedeniyle sınava giremedim. Bu yüzden de üniversitede okuyamadım sağlıklı olsaydım eğer psikoloji bölümünde okumak isterdim veya öğretmenlik bölümünde okumak isterdim" diye konuştu.

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HAYALİ BEYİN CERRAHI OLMAK

Kuzenleri Mümine ve Mine gibi Mukopolisakkaridoz (MPS) ile mücadele eden, hastalığın ilerlemesini durduran ilacı yürüyemediği için kullanamayan Muhammed Kayra Kalkan (16) ise, "Şu an açıktan okuyorum, pandemi oldu işte, deprem oldu. Onlardan dolayı sınavlara giremedim. Günümün çoğunu televizyon izleyerek ve telefonda oyun oynayarak geçiriyorum. Onun dışında bir şey yapamıyorum. Küçüklükten beri hayalim beyin cerrahı olmaktı" dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye hastalık mps
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