Erdoğan'ın modeline Davutoğlu'ndan tepki: Savrulmanın çarpıcı bir örneği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin'i örnek vermesine tepki gösterdi.

"SAVRULMANIN ÇARPICI BİR ÖRNEĞİ"

Sosyal medyadan tepki mesajı paylaşan Davutoğlu,

“Hayatları boyunca resmi ideolojiyle mücadele iddiası taşıyanların şimdi 'Çin modeli' ile resmi ideoloji inşa etme çabası, savrulmanın çarpıcı bir örneğidir. Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır!” ifadelerini kullandı.

Hayatları boyunca resmi ideolojiyle mücadele iddiası taşıyanların şimdi “Çin modeli” ile resmi ideoloji inşa etme çabası, savrulmanın çarpıcı bir örneğidir.



Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 5, 2021



