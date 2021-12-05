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Erdoğan'ın modeline Davutoğlu'ndan tepki: Savrulmanın çarpıcı bir örneği

05.12.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin’i örnek vermesine tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 'Çin modeli' ile resmi ideoloji inşa etme çabası, savrulmanın çarpıcı bir örneğidir. Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın modeline Davutoğlu'ndan tepki: Savrulmanın çarpıcı bir örneği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin'i örnek vermesine tepki gösterdi.

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"SAVRULMANIN ÇARPICI BİR ÖRNEĞİ"

Sosyal medyadan tepki mesajı paylaşan Davutoğlu,

“Hayatları boyunca resmi ideolojiyle mücadele iddiası taşıyanların şimdi 'Çin modeli' ile resmi ideoloji inşa etme çabası, savrulmanın çarpıcı bir örneğidir. Yerlilik ve millilik iddiası sözde değil özde, sloganda değil eylemde anlam taşır!” ifadelerini kullandı.


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Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Gelecek Partisi Gelecek Partisi
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