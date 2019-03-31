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Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı. Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına polis koşarken, kadınlar büyük panik yaşadı.

Üsküdar Bodrum-i Korkmaz Sokak içerisinde seyir halinde bulunan İrfan Korkmaz’ın kullandığı 34 JJ 5784 plakalı otomobil geri geri gelirken, apartmanın boşluğuna düşerek alev aldı. Bu sırada sürücü ile birlikte dört kişinin bulunduğu araçta korku dolu dakikalar yaşandı.

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OTOMOBİL ALEV ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun hemen yanında olması nedeniyle olay yerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları ve polisler hemen yardıma koştu. Önce alev alan otomobili söndürmek için çeşme musluğundan hortum çekildi ve müdahale başladı. Otomobilin içerisinde bulunanlar ise vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

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4 KİŞİ KURTARILDI

Otomobilin içerisinde panik yapan kadın, koruma polisinin verdiği su ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Ağlayan kadın daha sonra polis tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan sürücü İrfan Korkmaz ve diğer üç kadın, apartman boşluğuna yan yatarak sıkışan araçtan hafif yaralı şekilde çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki yangın, çeşme hortumu ile söndürüldü.

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Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri de kazaya müdahale etti. İtfaiye yanan aracı kontrolden geçirirken, sağlık ekipleri de hafif yaralı olan 4 kişiye müdahalede bulundu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İNSANLARDA AKIL BRAKMADIKİ BU HÜKÜMET !
Feto kumpas yaptı tamam peki kasetler yalan değilse niye adalet uygulanmadı.Fetonun devlete sızması ayrı sizdiranlar ayrı fetonun ortaya koydukları ayrı Ortadoğu'da ülkede olanlar borsa kadrolaşma ihaleler ödenen bedeller alayı yargi konusu.bagira çağıra CHP hdp kirliliğini anlatman senin suçunu kapatamaz.adalet illede adalet.Hersey adil şekilde.chp hdp bin sokak ve dağ terörü ortalığı karıştırması ayrı akp ve medyasının entrikaları ayrı ayrı yargı konusu.alayinizi sollu sağlı ne kadar suçlu varsa adil şekilde yavaş yavaş..
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