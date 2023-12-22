Erdoğan'ın Özgür Özel'e açtığı dava sonuçlandı: Tazminat ödemeye mahkum edildi

Grup Başkanvekili olduğu 2020'deki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada CHP lideri Özgür Özel'den Erdoğan manevi tazminat kazandı.
Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
(AA)