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Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu! (Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurabşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı yeni danışmanı olarak Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Kararların ardından Google'de 'Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. İşte Şeyda Nur Karaoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu! (Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Şeyda Nur Karaoğlu hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir

ŞEYDA NUR KAROĞLU'NUN EĞTİM HAYATI

Rize Çayelili Şeyda Nur Karaoğlu; 2011–2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Jean Monnet Fransız Lisesi'nin ardından Harvard Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim gördü. Şeyda Nur Karaoğlu, pazarlama uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldı.

Şeyda Nur Karaoğlu hakkında internette daha fazla bilgi bulunmuyor...


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