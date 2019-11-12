Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu! (Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Şeyda Nur Karaoğlu hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

ŞEYDA NUR KAROĞLU'NUN EĞTİM HAYATI

Rize Çayelili Şeyda Nur Karaoğlu; 2011–2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Jean Monnet Fransız Lisesi'nin ardından Harvard Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim gördü. Şeyda Nur Karaoğlu, pazarlama uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldı.

Şeyda Nur Karaoğlu hakkında internette daha fazla bilgi bulunmuyor...



