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Erdoğan, Isparta mitinginde açıkladı! Operasyon mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Isparta mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, Suriye'deki PYD/YPD tehdidine değinerek "Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. İnşallah güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Erdoğan, Isparta mitinginde açıkladı! Operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Binlerce DEAŞ, PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek 40 bin kilometrelik alanı terör örgütlerinin zulmünden çıkardık. Onlara hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin cirit attıkları yerlerde bugün huzur var. Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük ve demokrasi var.

'YENİ BİR HAMLENİN EŞİĞİNDEYİZ'

Şu anda oraya 310 bin kişi tekrar geri gönderildi. Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındırılacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik.

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erdoğan operasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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