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Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, benzerlerini de kınayacağız

19.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz" dedi.

Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, benzerlerini de kınayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız" dedi.

"Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren parti AK Parti'dir" diyen Erdoğan, İzmir saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz."

Perşembe günü İzmir'de HDP il binasında silahlı bir saldırganın ateş açmasıyla Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. İzmir Valiliği Onur Gencer isimli saldırganın yakalandığını ve olayın araştırıldığını duyurdu.

HDP ise saldırıdan hükümeti sorumlu tutarak, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" açıklamasını yapmıştı.

HDP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapan Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Katilin amacı katliam yapmaktı" dedi ve saldırganın o gün yapılması planlanan 40 kişilik toplantıyı hedef almak istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer de saldırıyı kınayanlar arasındaydı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, saldırgan olduğu belirtilen kişinin bir elinde silahla, diğer eliyle 'bozkurt' işareti yaparken ve Suriye'den çekilmiş olan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yaptı:

"Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli. Saldırganın bağları ve bağlantılarıyla, irtibat ve ilişki ağlarıyla hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılması ve açığa çıkarılması gerekir."

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