Erdoğan'la fotoğrafı sonrası 'dönmem' dediği iddia edilmişti! Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, bugün çeşitli yayın organlarında hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

EKONOMİNİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Şimşek'in yakın çevresine, “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği iddia edilmişti. Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçeceğine ilişkin yorumlar hakkında da "Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" değerlendirmesinde bulunduğu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Törenine” katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kurdele kesmiş, söz konusu görüntüler kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu.



