HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan'la fotoğrafı sonrası 'dönmem' dediği iddia edilmişti! Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Erdoğan'la fotoğrafı sonrası 'dönmem' dediği iddia edilmişti! Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

16.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı açılış töreninin ardından hakkında çıkan 'Ekonominin başına geçecek' haberleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz." dediği iddia edilen Şimşek, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlarken, böyle bir ifadesinin olmadığını duyurdu.

Erdoğan'la fotoğrafı sonrası 'dönmem' dediği iddia edilmişti! Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, bugün çeşitli yayın organlarında hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

SIMSEK

EKONOMİNİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Şimşek'in yakın çevresine, “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği iddia edilmişti. Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçeceğine ilişkin yorumlar hakkında da "Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" değerlendirmesinde bulunduğu belirtilmişti.

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim! Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

NE OLMUŞTU?

Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Törenine” katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kurdele kesmiş, söz konusu görüntüler kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu.

SIMSEK TWEET


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert sözler!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert sözler!
Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboşHaritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Model ve şarkıcı kadını sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp, cesedini ormana gömdü

Model ve şarkıcı kadını sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp, cesedini ormana gömdü

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı... İtiraf etti

Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı... İtiraf etti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.