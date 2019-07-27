Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e İstanbul'u havadan gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i İstanbul'da kabul etti. Erdoğan Muhammed'le uçağa binerek İstanbul'u havadan gezdi. Gezi sırasında çekilen fotoğraflarda Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı hakkında Muhammed'e bilgi verirken, Muhammed ise Çamlıca Camii, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Havalimanı'nı telefonuyla fotoğrafladı.

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