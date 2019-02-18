Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur'daki mitinginde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Tanzim satışları kurduk, bunları daha da genişletiyoruz. Seçim sonrası bu mantık devam ederse bu işi beraberce konuşacağız, 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya konuşucağız.

Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum; Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturuyoruz.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN, BU TERÖR KORİDORUNU YIKACAĞIZ"



Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Belki yarın, belki yarından da yakın, ülkemize yönelik hayasızca akınlar için harekete geçmeye hazırız.



