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Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 23:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Pekinel kardeşlerle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 konser sezonunun açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konser sonrasında görüştü.

Gramofondan çalınan eserlerin de dinlendiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekinel kardeşlerle bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy da hazır bulundu.

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