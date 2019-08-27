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Erdoğan-Putin görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) Bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hassas bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.
Putin, Erdoğan ile Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda baş başa yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fuar ziyareti nedeniyle teşekkür eden Putin, Erdoğan'a sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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