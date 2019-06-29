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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 05:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını belirten Erdoğan, S-400’ler konusunda varılan mutabakatı hatırlattı. Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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