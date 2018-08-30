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Erdoğan: Tehdit ve saldırılar, bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.

Erdoğan: Tehdit ve saldırılar, bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimiz ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bakanlar Kurulu üyeleri ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zaferin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

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