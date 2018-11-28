Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu ve Rusya'nın Kırım yakınlarındaki Ukrayna gemilerini ele geçirmesi konusunu masaya yatırdıklarını söyledi.

Sanders yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, bugün Başkan Erdoğan ile telefonla görüştü. İki lider, Kerç Boğazı'ndaki gerilim, Ukrayna'ya ait gemilere Rusya tarafından el konulması ve mürettebatın gözaltında tutulması ile ilgili derin endişelerini dile getirdiler" dedi.

