HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan ve Soylu hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Savcılık hareket geçti

Erdoğan ve Soylu hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Savcılık hareket geçti

25.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile bazı konuşmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Fuardaki konuşmalarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında soruşturma başlatıldı. İşte tepki çeken o sözler ve olayın detayları...

Erdoğan ve Soylu hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Savcılık hareket geçti

Edremit Belediyesince 13-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan fuardaki bazı konuşmacıların hakaret içeren sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

thumbs_b_c_c7c052ccee91cbbf651b4a5dd516d539

PANELLERDEKİ KONUŞMALARDAN BAZILARI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor?" başlıklı panelde konuştu. Birçok bakanın, milletvekilinin yargılanacağını ileri süren Başarır, "Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok bunu bilin." dedi.

"Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?" konulu panele katılan eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kendisini dinleyenlere birlik çağrısında bulunarak, "Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise Tayyip gibi lider baştaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ hakkında da fuardaki panellerde yaptıkları konuşmalardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla ilçe başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Demirağ da "İmamların Öcü" başlıklı paneldeki konuşmasında, "Malum bir zat var: 'Söyle bakalım söyle' diyor. 'Burada havaalanı mı vardı, burada üniversite mi vardı?' Yarın öbür gün yargılama için yargılama kararları çıktığında hemen avukatları ona bir rapor alacaklar, 'Akli dengesi yerinde değil, bunları yargılayamazsınız, cezai ehliyeti yok' diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız." dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!
Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandıHerkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı
Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'

LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

Yeni gelinin batıl inancına köylüden tepki!

Yeni gelinin batıl inancına köylüden tepki!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.