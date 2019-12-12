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Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye "geçmiş olsun" telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den Osmancık'ta bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum İletişim Başkanlığı Osmancık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vali Mustafa Çiftçi

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