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Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Fetih fetih 1453 İstanbul'un Fethi

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