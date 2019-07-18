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Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal afet.

Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal afet. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kuruldu. Az önce Kışla Sanayi Sitesi'ne de girdim. Orası da çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.
Son olarak 2008 yılında sel felaketini yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sokaklara çıktı. Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Murat Kapan, “Yine sıkıntı yaşıyoruz. Gece 5'ten bu yana ayaktayız. Teyakkuzdayız. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

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