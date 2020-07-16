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Eren Bülbül’ün adı Suriye’de yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı Suriye’deki bir okula verildi.

Eren Bülbül’ün adı Suriye’de yaşayacak

Altın Küre Ulusları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Suriye’nin kuzeyindeki Soran bölgesinde tadilatını üstlendikleri bir ilköğretim okulunu hizmete açtı.

12 sınıftan oluşan okula, "Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulu" adı verildi.

Türkiye sınıra yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan okulun açılışına Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Altın Küre Derneği Başkanı Kadir Mahir Damatlar ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Kilis Vali Yardımcısı Sinan Niyazi ve Dernek Başkanı Damatlar açılışta yaptıkları konuşmada, Suriye’nin geleceğinde birlik beraberlik mesajı verdi. Açılışta çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Altın Küre Yardım Derneği Görevlisi Bahadır Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce Soran'da okulun tadilatına başladıklarını belirterek, "Ankara Yenimahalle bölgesinde Soran'ı kendimize kardeş ilçe olarak seçtik. 40 bin nüfusun olduğu Soran'da 12 sınıflık okul ve oyun parkının açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün adını, Soran’da tadilatını yaptıkları ilköğretim okuluna verdiklerini dile getiren Güngör, Eren'in Suriyeli yaşıtlarının aynı acıları yaşamamaları için gereken yardımları yapacaklarını belirtti. (AA)

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