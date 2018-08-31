Tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Erdem, beyanında ''Ben CHP'den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT tırları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT tırları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi.'' ifadelerini kullandı.

Belgelerin hepsinin kağıda basılmış evraklar olduğunu ve üzerinde ''gizli ibaresi''nin bulunduğunu aktaran Erdem, evrakların içerisinde jandarmanın, tırların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

''Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli Twitter hesabımdan 'Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları, tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsaade etmedim.''

Daha sonra bu evrakları imha ettiğini, sadece birkaç sayfasının kendisinde kaldığını belirten Erdem, bunları da IŞİD saldırılarından sonra Meclis kürsüsünde açıkladığını aktararak, ifadesine şöyle devam etti:

''Ben gazeteci olarak. Bu şekilde bir haberi televizyonda izledikten sonra işin mahiyetini araştırdım. O dönemde dokunulmazlığım bulunmadığı için herhangi bir paylaşımım da olmadı. Daha sonra bu sene mayıs ayında ismini vermek istemediğim sosyal demokrat olan, halen görevdeki bir hakim bana ulaştı. 'Seni MİT tırları belgesini Fetullahçılar'dan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur' diyerek bana dostça bir telkinde bulundu. Hakkımda basında çokça haberler çıkıyordu. Artı TV'de çalışan açık kimlik bilgilerini bilmediğim Ezo isimli spiker beni telefonla aradı ve ben de bunun üzerine dosya içerisinde bana okumuş olduğunuz ve göstermiş olduğunuz 22 Mayıs 2018 tarihli açıklamayı yaptım. Bu açıklama doğrudur. Aynen tekrar ederim.