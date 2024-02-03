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Ergan Dağı'nda 'yarasa adam uçuşu' nefes kesti! 220 kilometre hıza ulaştı

03.02.2024 22:37 | Son Güncelleme:
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen wingsuit atlayışı nefesi kesti. Wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran'ın yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Ergan Dağı'nda 'yarasa adam uçuşu' nefes kesti! 220 kilometre hıza ulaştı

Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde kayak sporunun yanında çeşitli doğa sporları da yapılıyor. Türkiye ve dünya da birçok ülkede wingsuit atlayışları yapan Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile nefesleri kesti.

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220 KM HIZA ULAŞTI

Moran'ın, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi. Havada yaklaşık 220 kilometre hıza ulaşan Moran, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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