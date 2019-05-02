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Ergani'de kütüphaneyi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle ilçe halk kütüphanesini su bastı.

Ergani'de kütüphaneyi su bastı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle ilçe halk kütüphanesini su bastı.
Ergani ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su taşkınları meydana geldi. Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı ilçede, yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı. Taşan su caddelere dolunca vatandaşlar etkilendi. Su, ilçe halk kütüphanesine de doldu. Yağmur suyu nedeniyle kütüphane önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, binadaki kitap ve eşyalar zarar gördü.

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Ergani'de kütüphaneyi su bastıErgani'de kütüphaneyi su bastı

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