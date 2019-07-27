HABER

Ergene’de ay ışığında sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı’nda 2.

Ergene’de ay ışığında sinema keyfi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı’nda 2. Sinema Geceleri etkinliği kapsamında “Hedefim Sensin” isimli sinema filmi Ergene İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde Masal Park’ta gösterime sunuldu.
Ergene İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Masal Parkta gösterime sunulan filme Ergeneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hedefim Sensin isimli sinema filmini kahkahalar ile izleyen vatandaşlar, "Ailemizle birlikte keyif alarak izlediğimiz sinema filminden büyük memnuniyet duyduk. Geçmişteki gibi açık havada yapılan etkinlikler ilçemize ayrı bir renk kattı. Geçmişi günümüze taşıdılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ergene Belediyesine sunduğu bu güzel etkinlikler için teşekkür ederiz" dedi. Vatandaşların açık hava sinema etkinliklerine göstermiş oldukları ilgisinden memnun olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birlikte geçmiş günleri yaşıyoruz. Çocuklarımıza da geçmişteki güzellikleri yaşatıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Ergene’de ay ışığında sinema keyfi

Ergene’de ay ışığında sinema keyfi

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Tunceli'de 12 şehit için anıt Tunceli'de 12 şehit için anıt 
Erol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturduErol Evgin, Bodrum'da hayranlarını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.