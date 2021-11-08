Erhan Usta kimdir, kaç yaşında ve nereli? İYİ Parti’de Grup Başkanvekili seçildi

2020 yılında MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta’ya parti rozetini genel başkan Meral Akşener takmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakını ile yaşadığı diyaloğun ardından tepkiler nedeniyle istifa etmesiyle yerine Erhan Usta getirildi.

ERHAN USTA KİMDİR?

17 Temmuz 1966’da Samsun’un Havza kentinde doğan Erhan Usta, ilk orta ve lise eğitimini doğup büyüdüğü şehirde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Erhan Usta, ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master yaptı.

Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması yapan Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman, Uzman Yardımcısı, Genel Müdür, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının dışında 10 sene boyunca İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yapan Erhan Usta, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi.

11 Ekim 2016’da MHP grup başkanvekiltiği yapan Erhan Usta, iyi seviyede İngilizce biliyor. 3 çocuk babası olan Erhan Usta, 2020’de MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’de ekonomi politikaları başkanlığı yapan Erhan Usta, Kasım 2021’de Lütfü Türkkan’ın yerine İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak seçildi.



