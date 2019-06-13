Erimiş çikolataya benzediği için adına çikolata kisti ( endometriozis) deniyor! Peki bu sorun kadınları nasıl etkiliyor?

Çikolata kisti hastalığı kadın üreme sistemlerinde sıkça görülen bir durumdur. İçi eski kanla dolu kalın duvarlı bu yumurtalık kistleri genelde giderek büyüme eğilimindedir. Kist içi açıldığında bu eskimiş kan, tıpkı erimiş çikolataya benzediği için bu isim verilmiştir. Ortalama %5 kadında görülmektedir. Pek çok şikayete ve bazen de gebe kalmakta zorluğa neden olan bu kadın hastalığıyla ilgili bilgiler vereceğiz.

ÇİKOLATA KİSTLERİ NEDEN OLUR?

Çikolata kistlerinin neden ve nasıl oluştuğuna dair kesin bir fikir birliği yoktur. Bu konuda en yaygın inanılan görüş yumurtalık dokusunun içinde embriyolojik yaşamdan kalan hücrelerden kendiliğinden oluştuğu şeklindedir. Bir diğer görüş yumurtlama sırasında oluşan basit kistlerin çikolata kistine dönüşmesi şeklinde iken bir diğeri rahim içinde bulunan endometrium dokusunun bir parçasının koparak yumurtalık üzerine yapışması ve kistin gelişmesi şeklindedir.

NASIL TESPİT EDİLİR?

Çikolata kistleri ultrasonografi ile rahatlıkla tespit edilebilir. Karından yada vajinal yoldan yapılan ultrasonografi en çok kullanılan yöntemlerdir. Bazen içi kan dolu basit yumurta kistleri çikolata kistine benzetilerek yanlış tanılar konulabilir. İçine kanamış basit yumurta kistleri bir yada iki ay içinde kaybolurken gerçek çikolata kistleri kendiliğinden kaybolmaz. Kistin çikolata kistinden kesin ayırt edilemediği durumlarda, hasta uygun ise bir iki adet dönemi beklenerek tekrar karar verilir. Öte yandan bir iki cm lik çikolata kistleri basit kanamalı yumurta sanılarak gözden kaçabilir. Manyetik rezonans ( MR) da tanıda yardımcı olabilir. Yumurtalık kistlerini gösteren kesin bir kan testi yoktur. Yumurtalık kanser belirteci olarak bilinen Ca 125 testi çikolata kistlerinde de yüksek çıkabilir. Ancak tek başına Ca125 testi çikolata kisti taramasında kullanılmaz.