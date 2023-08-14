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Erkan Baş ve TİP için gündem yaratan iddia! 30 milyon TL... Açıklama geldi

14.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinde çeşitli tartışmalar sürerken ortaya atılan bir iddia siyaset gündemini karıştırdı. Gazeteci Bahar Feyzan'ın, Türkiye İşçi Partisi'nin genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığı yönündeki iddiasından sonra TİP'ten açıklama geldi. TİP, Feyzan ve iddiayı yayan kişilere tazminat davası açacağını duyurdu.

Erkan Baş ve TİP için gündem yaratan iddia! 30 milyon TL... Açıklama geldi

Siyaset gündemi, muhalefet cephesindeki tartışmalarla çalkalanmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Bahar Feyzan'ın internet sitesinde yayımladığı yazısında "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" ifadelerini kullanması gündem yarattı.

tipiç

TİP'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. TİP'ten yapılan açıklamada; Bahar Feyzan'a tazminat davası açılacağı ifade edildi.

TİP'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
TİP Basın Bürosu"

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Erkan Baş TİP Türkiye İşçi Partisi

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