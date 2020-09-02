Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti

İzmir'de yaşayan Kadriye Esen (30), 21 Haziran'da birlikte olmaya başladığı Selami A.'dan 1 ay sonra ayrılmak istedi. İddiaya göre Selami A., birliktelikleri sırasında Esen'in cep telefonuna casus yazılım yükledi. Böylelikle eski sevgilisini takibe alıp, arkadaşlarıyla olan yazışmaları ile gittiği mekanlardaki görüntülerini ele geçirdi. Hatta bunları genç kadına gönderdi. Kadriye Esen de savcılığa, suç duyurusunda bulundu.

'BAŞTA ÖNEMSEMEDİM, HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'

Selami A. ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını anlatan Esen, "Beni izlediğini bilmiyordum. 17 Temmuz'da görüşmek istemediğimi söylediğimde, bana görüntülerimi atmaya başladı. Bulunduğum ortamının görüntüleri ile arkadaşlarımla olan konuşmalarımı gönderdi. Başta önemsemedim. Bir hafta sonra telefonum yavaşlamaya başladı. Daha sonra görüntülerimi kaydettiğinin bildirimi telefonuma gelince anladım" dedi.

Selami A.'ya güvenip telefonunu verdiğini belirten Esen, "Artık hiç kimseye telefonumu vermemeyi düşünüyorum. Çok ciddi bir risk. Tüm kadınların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Herkese güvenmesinler" diye konuştu.