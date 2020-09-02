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Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

İzmir'de, Kadriye Esen (30) eski erkek arkadaşı Selami A.'nın casus yazılım ile cep telefonundaki yazışmaları ile görüntülerini ele geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Esen'in avukatı Öykü Su Güler, "Bu, özel hayatın gizliliğini tehdit suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Şikayet yapılmazsa kurtulamazlar" dedi.

Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti

İzmir'de yaşayan Kadriye Esen (30), 21 Haziran'da birlikte olmaya başladığı Selami A.'dan 1 ay sonra ayrılmak istedi. İddiaya göre Selami A., birliktelikleri sırasında Esen'in cep telefonuna casus yazılım yükledi. Böylelikle eski sevgilisini takibe alıp, arkadaşlarıyla olan yazışmaları ile gittiği mekanlardaki görüntülerini ele geçirdi. Hatta bunları genç kadına gönderdi. Kadriye Esen de savcılığa, suç duyurusunda bulundu.

'BAŞTA ÖNEMSEMEDİM, HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'

Selami A. ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını anlatan Esen, "Beni izlediğini bilmiyordum. 17 Temmuz'da görüşmek istemediğimi söylediğimde, bana görüntülerimi atmaya başladı. Bulunduğum ortamının görüntüleri ile arkadaşlarımla olan konuşmalarımı gönderdi. Başta önemsemedim. Bir hafta sonra telefonum yavaşlamaya başladı. Daha sonra görüntülerimi kaydettiğinin bildirimi telefonuma gelince anladım" dedi.

Selami A.'ya güvenip telefonunu verdiğini belirten Esen, "Artık hiç kimseye telefonumu vermemeyi düşünüyorum. Çok ciddi bir risk. Tüm kadınların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Herkese güvenmesinler" diye konuştu.

'KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMALI'

Esen'in avukatı Öykü Su Güler de "Gerekli şikayetlerimizi, siber suçlara ilettik. Şüphelinin telefonuna el konulmasını ve gerekli incelemelerin yapılmasını talep ettik. Daha sonra da kişinin tutuklanmasını talep ettik. Müvekkilin rızasına aykırı olarak, telefonuna casus bir yazılım yüklenmiş. Müvekkilin ses ve görüntülerini kaydedip, göndermiş. Müvekkilim bu şekilde rahatsız edilmiş. Ne zaman isterse konuşmaları kaydedebilmiş. Bu, Türk Ceza Kanunu'nda 'özel hayatın gizliliğini tehdit' suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Karakola gitmeye çekiniyorlarsa da bir avukat eşliğinde gidip, haklarını aramaları gerekiyor. Çünkü şikayet yapmazlarsa, bu gibi tehdit veya rahatsızlıklardan kurtulamazlar. Herkes, hakkını aramalı" diye konuştu.

(DHA)

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