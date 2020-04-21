Erkek arkadaşının başına silah dayayıp parasını gasp etmeye kalktı!

Olay, geçen perşembe gecesi Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. M.O., çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından açtığı davayı kazanıp 40 bin TL tazminat aldı. M.O.'nun bir apartta birlikte yaşadığı sevgilisi E.B., kız arkadaşı S.G. ile parayı çalmak için plan yaptı. Başarılı olamayınca da 2 kız, S.E., F.Y. ve T.A. adlı erkek arkadaşlarından yardım istedi.

Yapılan plan doğrultusunda olay gecesi, M.O.'nun uyumasının ardından E.B., suç ortaklarını aradı. 4 kişi, gizlice eve girdi. Ancak tüm aramalarına rağmen parayı bulumadılar. Bunun üzerine M.O.’yu uyandırıp, kafasına tabanca dayadılar. E.B. ve arkadaşları, M.O.'nun cep telefonu ile cüzdanındaki 400 TL’yi aldı. Daha sonra ise 40 bin TL'nin yerini sordu. M.O., paranın resepsiyonda olduğunu söyledi.

Bunun üzerine gaspçılar, M.O. ile birlikte resepsiyona indi. Şüpheliler parayı ararken, M.O. kaçarak, polis sığındı. Hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. ile suç ortakları S.G. S.E. ,F.Y. ve T.A.'yı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, T.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin aparta girişleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

