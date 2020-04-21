HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erkek arkadaşının başına silah dayayıp parasını gasp etmeye kalktı!

Erkek arkadaşının başına silah dayayıp parasını gasp etmeye kalktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bursa'da, geçirdiği iş kazası nedeniyle açtığı davayı kazanan M.O.'nun (29) aldığı 40 bin lira tazminatı, kız arkadaşı E.B, 4 arkadaşıyla birlikte başına silah dayayıp gasp etmeye kalktı. Kaçarak kurtulan M.O.'nun şikayeti üzerine E.B. ile biri kız 4 arkadaşı yakalandı. E.B.'nin, M.O. ile birlikte yaşadığı aparta çağırdığı suç ortaklarının gelişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Erkek arkadaşının başına silah dayayıp parasını gasp etmeye kalktı!

Olay, geçen perşembe gecesi Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. M.O., çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından açtığı davayı kazanıp 40 bin TL tazminat aldı. M.O.'nun bir apartta birlikte yaşadığı sevgilisi E.B., kız arkadaşı S.G. ile parayı çalmak için plan yaptı. Başarılı olamayınca da 2 kız, S.E., F.Y. ve T.A. adlı erkek arkadaşlarından yardım istedi.

Yapılan plan doğrultusunda olay gecesi, M.O.'nun uyumasının ardından E.B., suç ortaklarını aradı. 4 kişi, gizlice eve girdi. Ancak tüm aramalarına rağmen parayı bulumadılar. Bunun üzerine M.O.’yu uyandırıp, kafasına tabanca dayadılar. E.B. ve arkadaşları, M.O.'nun cep telefonu ile cüzdanındaki 400 TL’yi aldı. Daha sonra ise 40 bin TL'nin yerini sordu. M.O., paranın resepsiyonda olduğunu söyledi.

Bunun üzerine gaspçılar, M.O. ile birlikte resepsiyona indi. Şüpheliler parayı ararken, M.O. kaçarak, polis sığındı. Hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. ile suç ortakları S.G. S.E. ,F.Y. ve T.A.'yı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, T.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin aparta girişleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Muhtar koronavirüs vakalarını gizlemişti! Sayı artıyorMuhtar koronavirüs vakalarını gizlemişti! Sayı artıyor
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Bursa erkek arkadaş silah gasp

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Yer: İstanbul! Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler

Yer: İstanbul! Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler "riskli alan" ilan edildi

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler "riskli alan" ilan edildi

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel: Böyle bir şey bekliyordum

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Böyle bir şey bekliyordum

Örmetaş Mahallesi'ndeki vaka sayısı artıyor

Muhtar koronavirüs vakalarını gizlemişti! Sayı artıyor

Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs toplantısı

Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs toplantısı

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan M-4 kara yolunda beşinci devriye

Türkiye ve Rusya'dan M-4 kara yolunda beşinci devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.