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Erkek arkadaşının evini bastı, ortalığı ayağa kaldırdı! 'Ben bunu öldüreceğim'

16.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, öfkeli kadının "Ben bunu öldüeceğim" diye bağırdığı duyuluyor. İşte detaylar...

Erkek arkadaşının evini bastı, ortalığı ayağa kaldırdı! 'Ben bunu öldüreceğim'

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle kavga ettiği erkek arkadaşının evini bastı.

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Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen öfkeli kadın, hem polisleri, hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

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Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın; polis ekiplerince karakola götürülürken, eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi.

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Kameraya yansıyan olay anında, kadının 'Ben bunu öldüreceğim. Torbacı bu. Herkes biliyor bunun ne olduğunu' dediği duyuldu.

İHA

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Bursa erkek arkadaş
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