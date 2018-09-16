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Erkek arkadaşının uyuşturucuya zorladığı genç kız, pencereden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde gittiği evde erkek arkadaşının uyuşturucu almaya zorladığı öne sürülen Rabia U.

Erkek arkadaşının uyuşturucuya zorladığı genç kız, pencereden atladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde gittiği evde erkek arkadaşının uyuşturucu almaya zorladığı öne sürülen Rabia U. (19), kaçmak için pencereden atlayınca yaralandı.
Olay, dün gece Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed K. (26) bir apartmanın birinci katında birlikte alkol aldığı kaz arkadaşı Rabia U.'ya iddiaya göre uyuşturucu alması için teklifte bulundu. Teklifi reddeden genç kızla erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Rabia U., kendisini uyuşturucu almaya zorlayan Muhammed K.'den kurtulmak için pencereden atladı. 3 metre yükseklikten düşen Rabia U. yaralandı.
​Rabia U., çevre sakinleri tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın düşme sonucu burnunda ve kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi.
Genç kızın şikayeti üzerine polis ekipleri Muhammed K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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