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  4. Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

15.03.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir düğünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yakınlarının düğününe giden misafirler pastanın üzerinde erkek cinsel organına benzer şekillerin olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdılar. Pasta firması kendilerinin bir suçu olmadığını belirtirken bazı davetliler sinirlenip düğünü terk etti.

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

İngiltere'de dünyaevine giren bir çiftin düğüne gönderilen ve üzerinde cinsel figürler bulunan pasta, tepkiye neden oldu. Gelinin kesmesi için salona gönderilen pastanın üzerindeki şekillerin anlaşılmasının ardından bazı konukların pastayı eleştirerek düğünden ayrıldığı öne sürüldü. Düğün sahipleri de yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞLETME SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Pastayı gönderen işletme ise pastanın gelin ve damat tarafından talep edildiğini iddia ederek, kendilerinin olayda suçsuz olduğunu savundular. Ayrıca ortaya atılan bir başka iddiada ise pastanın, gelinin arkadaşları tarafından salona gönderildiği bilgisine yer verildi.

GFGF

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Tartışma yaratan pastanın üzerinden erkeklere ait cinsel objeler yer alıyor. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ise pastanın düğün pastası değil, "Bekarlığa veda pastası" olduğunu öne sürdü. Düğün sahiplerinden konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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