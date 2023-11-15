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Erkek hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

15.11.2023 23:17 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta erkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), mesai arkadaşı olan kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulundu. Hasta olduğu belirtilen Tosun'un evde kendisine serum taktıktan sonra uyuduktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkek hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti.

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Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gitti.

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Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun'u hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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