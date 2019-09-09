Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın ''Tedavinizi ben yapıyorum'' diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı, saldırıyı anlattı. Sırmalı, ''Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Ben de 'Tedavinizi ben yapıyorum' dedim ardından bana saldırdılar. Saldırganlar 3 kişiydi ve beni dövdüler. Saldırganlardan polise şikayetçi oldum'' dedi.