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Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

Aksaray'da, baş ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine giden Erkan K. (34), kendisine serum takan hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) kardeşi Aykut K. (24) ile birlikte dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Sırmalı, hastanede tedaviye alınırken, 2 kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın ''Tedavinizi ben yapıyorum'' diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı, saldırıyı anlattı. Sırmalı, ''Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Ben de 'Tedavinizi ben yapıyorum' dedim ardından bana saldırdılar. Saldırganlar 3 kişiydi ve beni dövdüler. Saldırganlardan polise şikayetçi oldum'' dedi.

'BİZ ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Şahit olduğu saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamadığını belirten, polikliniğin birim sorumlusu hemşire Dilek Ceylan ise sağlık görevlilerinin sürekli saldırıya uğradığını söyledi. Ceylan, ''Her gün aynı şeyleri yaşamaktan biz çok sıkıldık. Adam diyor ki hemşireye, 'Çabuk çekil başımızdan, bizim sorunlarımız var'. Arkadaşımız orada tedavi yapacak, nereye gitsin? Damar yolu açtığını söylemiş sonra arkadaşımıza saldırmışlar. Böyle saçmalık olamaz, artık yeter. Gerçekten yeter, biz ölmek istemiyoruz, yaralanmak istemiyoruz" diye konuştu.

SALDIRGAN KARDEŞLERE GÖZALTI

Polis ekipleri, Erkan K. ve kardeşi Aykut K.'yi gözaltına alırken, hemşire Mehmet Sırmalı'nın saldırgan olarak iddia ettiği 3'üncü kişi olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

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