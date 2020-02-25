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Erkek kısırlığı tedavisinde mikroçip yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Erkek kısırlığı tüp bebek tedavisinde en çok ilerleme kaydedilen konular arasında yer alıyor. Tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırmanın en önemli yolu iyi kalitede spermin iyi kalitede yumurta ile birleştirilmesi ve gebelik potansiyali en yüksek embriyoyu oluşturabilmekten geçiyor.

Erkek kısırlığı tedavisinde mikroçip yöntemi

Sperm seçimi konusunda bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanları Doç. Dr. Tayfun Kutlu ve Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Sperm seçimi çok önemli. Sperm problemi olan bir hasta karşımıza geldiğinde öncelikle bu sperm problemine neden olabilecek faktörler düşünülmeli, tedavisi olabilecek nedenler var ise tedavi edilmeli, yaşam şekillerinde gerekiyorsa değişiklik planlanmalı” açıklamasında bulundular.

Tüp bebek tedavisinde sperm faktörü olan olgulara yapılan tedavi kısaca mikroskop altında en iyi spermin seçilerek yumurtaya yerleştirilmesi işlemi yani intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunu (ICSI) olarak adlandırıldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kutlu, “Yumurta toplama günü 3-4 günlük cinsel perhiz süresini geçmemesi planlanarak sperm örneği alınır ve laboratuvar hazırlığından sonra en iyi sperm ICSI yöntemi ile yumurta ile birleştirilir” dedi.

HEMEN UMUTSUZ OLUNMAMALI

Bazı vitamin (e vitamini, c vitamini gibi) desteklerinin sperm üretimine faydası olabileceği gibi son zamanlarda sıklıkla karnitin gibi antioksidan ilaçların kullanımının da pozitif etkisi olabileceğinin görüldüğünü vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kutlu, “Ejakülatta sperm olmayan (Azospermi) hastalar için de yapılacak tedavi yöntemleri de mümkün. O nedenle bu hastaların hemen umutsuzluğa kapılmasına hiç gerek yok. Bu hastalarda testislerden sperm cerrahi olarak elde edilebilir. Eğer sperm üretimine bağlı bir sıkıntı var ise mikotese ameliyatı ile mikroskop altında tüm testi dokusu incelenir ve sperm bulunmaya çalışılır. Eğer tıkanıklık söz konusu ise çok daha basit bir işlem olan TESA yöntemiyle sperm aspirasyonu yapılır” şeklinde konuştu.

EN İDEAL SPERM MİKROÇİP YÖNTEMİYLE SEÇİLİYOR

Son yıllarda erkek kısırlığında mikroçip ile sperm seçme yönteminin oldukça gündemde olduğunu belirten Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Mikroçip yöntemi ilk defa Harvard'da bir Türk bilim adamı tarafından gerçekleştirildi. Mikro akışkan çip yöntemi ile DNA yapısı sağlıklı spermler diğerlerinden ayrılarak en ideal olan spermi seçmeye olanak tanıyor. Böylece sperm problemi olan kişilerde sperm hem DNA yapısı açısından hem de mikroskop altında en sağlıklı sperm seçilerek ayrıştırılmaya gidilir ve en kaliteli sperm elde etme şansı artar” dedi.


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Erkek Kısırlığı kısırlık tüp bebek

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