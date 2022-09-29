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Erkek tarafı ve kız tarafı birbirine girdi, düğün karakolda bitti! Sebebi 'pes' dedirtti

29.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bir düğünde, duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Erkek tarafı ve kız tarafının birbirine girdiği düğün, karakolda bitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü düğünde tekme tokat kavga anları kameralara yansırken, kavganın sebebi ise 'pes' dedirtti. İşte olayın detayları...

Erkek tarafı ve kız tarafı birbirine girdi, düğün karakolda bitti! Sebebi 'pes' dedirtti

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu. Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti.

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Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa düğün kavga
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