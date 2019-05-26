Erkekler, eşlerinin estetiğe olan ilgilerini nasıl değerlendiriyor?

Estetikte doğallık trendi, bilinçli doktorların sayısındaki artış ve gelişen teknolojiler sayesinde zamanla olumlu yönde değişti ve modernleşti. Erkeklerin açısından da eşlerinin estetik operasyon yaptırmasına gösterdikleri tepkiler de farklılaştı.

Eski dönemlerde estetik operasyonlara çok daha ön yargılı yaklaşan erkekler günümüzde bu operasyonlara daha olumlu yaklaşırken kendileri için de operasyon yaptırmaya karşı duruşlarını da sergileyebiliyorlar.

HER ŞEYİN İLACI İNSANIN KENDİSİNİ SEVMESİ

Estetik operasyonlara karşı olan ön yargıların kırılmasında şüphesiz ki bu alanda kaydedilen gelişmelerin ve estetik anlayışının doğal görünümü ön plana çıkaracak noktaya doğru evrilmesinin etkisi büyük.

Estetik eskiden dikkat çekmenin, gündem olmanın ve abartılı yaşamın bir göstergesi ilen günümüzde insanın kendisi ile barışması, kendisini sevmesi, özgüvenini kazanması ve aynaya her baktığında mutlu olması gibi artıları ile öne çıkıyor. Bu noktada erkeklerin eşlerinin estetik taleplerine karşı sergiledikleri bakış açısı da değişiyor.