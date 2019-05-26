Erkekler, eşlerinin estetiğe olan ilgilerini nasıl değerlendiriyor?

Estetikte doğallık trendi, bilinçli doktorların sayısındaki artış ve gelişen teknolojiler sayesinde zamanla olumlu yönde değişti ve modernleşti. Erkeklerin açısından da eşlerinin estetik operasyon yaptırmasına gösterdikleri tepkiler de farklılaştı.
Eski dönemlerde estetik operasyonlara çok daha ön yargılı yaklaşan erkekler günümüzde bu operasyonlara daha olumlu yaklaşırken kendileri için de operasyon yaptırmaya karşı duruşlarını da sergileyebiliyorlar.
HER ŞEYİN İLACI İNSANIN KENDİSİNİ SEVMESİ
Estetik operasyonlara karşı olan ön yargıların kırılmasında şüphesiz ki bu alanda kaydedilen gelişmelerin ve estetik anlayışının doğal görünümü ön plana çıkaracak noktaya doğru evrilmesinin etkisi büyük.
Estetik eskiden dikkat çekmenin, gündem olmanın ve abartılı yaşamın bir göstergesi ilen günümüzde insanın kendisi ile barışması, kendisini sevmesi, özgüvenini kazanması ve aynaya her baktığında mutlu olması gibi artıları ile öne çıkıyor. Bu noktada erkeklerin eşlerinin estetik taleplerine karşı sergiledikleri bakış açısı da değişiyor.
Yanındaki kadının kendini seven, kendine değer veren ve özgüveni olan bir birey olmasına değer veren her erkek, kadınların estetik yaptırmak istemesini destekliyor.
O SENİ HER HALİNLE SEVİYOR, YA SEN?
İnsan ilişkilerinde bazı kaçınılmaz durumlar vardır ve şüphesiz ki bunlardan en çok yaşananı da uzun süreli ilişkilerde tarafların yaşlanmasının engellenemez olduğudur. Aşk, sevgi, saygı ve arkadaşlık kavramlarının oturmuş olduğu bir ilişkide erkeklerin çoğu zaman “Ben seni olduğun gibi seviyorum, her halinle çok güzelsin” gibi söylemlerini sık sık duymak mümkündür.
Oysa ki sevilmek kadar kendini sevmek de bir kadın için oldukça önemli ve değerlidir. Kendisini sevmeyen, kendisi ile barışık olmayan ve sürekli kusurlarına odaklanan bir kadının ilişkisine de bu duygu değişimlerini yansıtması kaçınılmazdır.
Bu nedenle erkeklerin estetik ile ilgili keskin görüşlerinin yumuşamaya ve daha yapıcı olmaya başladığı bir gerçektir. Günün sonunda eşini destekleyen erkeklerin öğrendiği en önemli şey kuşkusuz kendisini seven ve kendisi ile barışık bir kadının çevresine yayacağı mükemmelliğin ne kadar da özel olduğu gerçeğidir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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