KADIN

Erkekler, eşlerinin estetiğe olan ilgilerini nasıl değerlendiriyor?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlar uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında boy gösteren, magazin dünyasının bir parçası olan kadınların yaptırdığı oldukça yapay ve aşırı sonuçları olan operasyonlar olarak algılanmıştır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkeklerin, eşlerinin estetiğe olan ilgilerini nasıl değerlendirdiği konusunda tüm gözlemlerini bizler için açıkladı.

Erkekler, eşlerinin estetiğe olan ilgilerini nasıl değerlendiriyor?

Estetikte doğallık trendi, bilinçli doktorların sayısındaki artış ve gelişen teknolojiler sayesinde zamanla olumlu yönde değişti ve modernleşti. Erkeklerin açısından da eşlerinin estetik operasyon yaptırmasına gösterdikleri tepkiler de farklılaştı.

Eski dönemlerde estetik operasyonlara çok daha ön yargılı yaklaşan erkekler günümüzde bu operasyonlara daha olumlu yaklaşırken kendileri için de operasyon yaptırmaya karşı duruşlarını da sergileyebiliyorlar.

HER ŞEYİN İLACI İNSANIN KENDİSİNİ SEVMESİ

Estetik operasyonlara karşı olan ön yargıların kırılmasında şüphesiz ki bu alanda kaydedilen gelişmelerin ve estetik anlayışının doğal görünümü ön plana çıkaracak noktaya doğru evrilmesinin etkisi büyük.

Estetik eskiden dikkat çekmenin, gündem olmanın ve abartılı yaşamın bir göstergesi ilen günümüzde insanın kendisi ile barışması, kendisini sevmesi, özgüvenini kazanması ve aynaya her baktığında mutlu olması gibi artıları ile öne çıkıyor. Bu noktada erkeklerin eşlerinin estetik taleplerine karşı sergiledikleri bakış açısı da değişiyor.

Yanındaki kadının kendini seven, kendine değer veren ve özgüveni olan bir birey olmasına değer veren her erkek, kadınların estetik yaptırmak istemesini destekliyor.

O SENİ HER HALİNLE SEVİYOR, YA SEN?

İnsan ilişkilerinde bazı kaçınılmaz durumlar vardır ve şüphesiz ki bunlardan en çok yaşananı da uzun süreli ilişkilerde tarafların yaşlanmasının engellenemez olduğudur. Aşk, sevgi, saygı ve arkadaşlık kavramlarının oturmuş olduğu bir ilişkide erkeklerin çoğu zaman “Ben seni olduğun gibi seviyorum, her halinle çok güzelsin” gibi söylemlerini sık sık duymak mümkündür.

Oysa ki sevilmek kadar kendini sevmek de bir kadın için oldukça önemli ve değerlidir. Kendisini sevmeyen, kendisi ile barışık olmayan ve sürekli kusurlarına odaklanan bir kadının ilişkisine de bu duygu değişimlerini yansıtması kaçınılmazdır.

Bu nedenle erkeklerin estetik ile ilgili keskin görüşlerinin yumuşamaya ve daha yapıcı olmaya başladığı bir gerçektir. Günün sonunda eşini destekleyen erkeklerin öğrendiği en önemli şey kuşkusuz kendisini seven ve kendisi ile barışık bir kadının çevresine yayacağı mükemmelliğin ne kadar da özel olduğu gerçeğidir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardıŞeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı
Kadınlar memnun değil! Göğüs estetiği kadar olmasa da şimdi vajinalarına...Kadınlar memnun değil! Göğüs estetiği kadar olmasa da şimdi vajinalarına...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon estetik

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Şenlendirici'nin acı günü!

Hüsnü Şenlendirici'nin acı günü!

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

Hatice ve Selin Ciğerci arasında gerilim yükseldi!

Hatice ve Selin Ciğerci arasında gerilim yükseldi!

O videoyu görünce çıldırdı

O videoyu görünce çıldırdı

Özge Ulusoy, sevgilisine verdiği sözü tuttu!

Özge Ulusoy, sevgilisine verdiği sözü tuttu!

Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye mesaj: Kendini kanıtlamış oldun

Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye mesaj: Kendini kanıtlamış oldun

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bir gecede geçmesini beklemeyin ama vazelin kullanmak...

Bir gecede geçmesini beklemeyin ama vazelin kullanmak...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı

Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı

Vajinalarından memnun olmayan kadınlar, tasarım vajina ameliyatlarına ilgi gösteriyor

Kadınlar memnun değil! Göğüs estetiği kadar olmasa da şimdi vajinalarına...

Vaser Liposuction ile bölgesel yağlarınızdan kurtulun!

Dünya üzerinde giderek yaygınlaşıyor! Nasıl kurtuluruz?

Makyaj sanatçısının şaşkına çeviren çalışmaları! Bazen 16, bazen 9 saat bunun için uğraşıyor

Şaşkına çeviren görüntü! 9 saat boyunca...

Tuhaf moda! Bu bikini ile ne havuza, ne de denizde giriliyor

Tuhaf moda! Ne havuza, ne de denize

Bu 6 detay sizi düşündüğüzden daha çekici gösterebilir

Bu 6 detay sizi düşündüğüzden daha çekici gösterebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.