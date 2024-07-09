Erkekler seks sırasında kadınlardan daha fazla bu durumu yaşıyor! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Erkeklerin seks sırasında kadınlara oranla yüzde 30 daha fazla orgazm olduğu ortaya çıktı. Üstelik cinsel doruk noktasındaki cinsiyet farkı 18'den 100'e kadar her yaşta geçerliydi. Uzmanlar bunun erkeklerin partnerlerine nasıl zevk vereceklerini bilmediklerini ve umursamadıklarını gösterdiğini söylüyor.

ŞAŞIRTAN SONUÇ

The Sun'da yer alan habere göre, yaklaşık 25.000 kişiden alınan veriler, erkeklerin seks sırasında yüzde 70 ila 85 arasında orgazm olduğunu ortaya koydu. Ancak kadınlar bunu yalnızca yüzde 46 ila yüzde 58 oranında yaptıklarını iddia ettiler; bu da neredeyse üçte bir oranında daha düşük.

ÇOK AZ ÖN SEVİŞME BU DURUMA SEBEP OLABİLİR

Indiana Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Dr. Amanda Gesselman, yetersiz cinsel eğitim, çok az ön sevişme ve biyolojik farklılıkların bu duruma sebep olabileceğini öne sürerken aynı zamanda erkek zevkini gözetme yönünde bir önyargı da olabileceğini vurguladı. Gesselman, "Orgazm farkı, kadınların cinsel tatmininin küçümsenmesi, önyargılı cinsel eğitim ve penetratif sekse vurgu gibi kültürel etkilere ve normlara bağlanabilir." dedi.

YAŞ İLERLEDİKÇE TATMİN OLUYORLAR

ABD'de bekarlar üzerinde yapılan araştırmada, kadınların yaşları ilerledikçe cinsel anlamda daha fazla tatmin oldukları, ancak orgazm uçurumunun büyüdüğü ortaya çıktı.







