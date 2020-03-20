Erkeklerde burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli?

“Burun yüzün merkezinde yer alan ve görünümü ciddi şekilde değiştirebilen bir konumdadır. Bu yüzden burunda yapılacak en ufak değişiklik bile yüzün görümünü olumlu yönde değiştirebilir.” diyen Op. Dr. Oray Karaçaylı, açıklamalarına şöyle devam etti:

ÇOĞUNLUKLA KADINLAR YAPTIRIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

Burun estetik operasyonlarının çoğunlukla kadınlar tarafından yaptırılıyormuş gibi gözükse de Op. Dr. Oray Karaçaylı, “burun estetiğinin dünyada ve Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında neredeyse eşit oranlarda yapıldığını” belirtti. “Her şeyden önce burun nefes almayı sağlayan ve insan sağlığı ile birebir ilişkili olan bir organdır. Bunun yanında dış görünüm açısından da çok önemlidir. Burun şekli kişinin ifadesini çok ciddi oranda değiştirebiliyor. Örnek olarak kemerli ve ucu sarkık bir burun kişiyi yorgun, gergin ve asabi gösterebiliyor.”

Erkeklerde ve kadınlarda güzellik kavramı birbirinden tamamen farklı olduğunu belirten Op. Dr. Oray Karaçaylı erkeklerde burun estetiği kriterlerine açıklık getirdi.

“Erkeklerde ve kadınlarda burun estetiği tasarımında farklılıklar var. Bu nedenle erkek hastalarda en dikkat edilmesi gereken konu kadın hastalardaki gibi burun ucunun kalkık ve burnun küçük olduğu tasarımlar uygulanmaması gerektiğidir. Erkeğin yüz yapısı maskülen ve keskin hatlara sahip olmaya devam etmelidir.”