Erkeklerde burun estetiğinde nelere dikkat edilmeli?

“Burun yüzün merkezinde yer alan ve görünümü ciddi şekilde değiştirebilen bir konumdadır. Bu yüzden burunda yapılacak en ufak değişiklik bile yüzün görümünü olumlu yönde değiştirebilir.” diyen Op. Dr. Oray Karaçaylı, açıklamalarına şöyle devam etti:
Burun estetik operasyonlarının çoğunlukla kadınlar tarafından yaptırılıyormuş gibi gözükse de Op. Dr. Oray Karaçaylı, “burun estetiğinin dünyada ve Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında neredeyse eşit oranlarda yapıldığını” belirtti. “Her şeyden önce burun nefes almayı sağlayan ve insan sağlığı ile birebir ilişkili olan bir organdır. Bunun yanında dış görünüm açısından da çok önemlidir. Burun şekli kişinin ifadesini çok ciddi oranda değiştirebiliyor. Örnek olarak kemerli ve ucu sarkık bir burun kişiyi yorgun, gergin ve asabi gösterebiliyor.”
Erkeklerde ve kadınlarda güzellik kavramı birbirinden tamamen farklı olduğunu belirten Op. Dr. Oray Karaçaylı erkeklerde burun estetiği kriterlerine açıklık getirdi.
“Erkeklerde ve kadınlarda burun estetiği tasarımında farklılıklar var. Bu nedenle erkek hastalarda en dikkat edilmesi gereken konu kadın hastalardaki gibi burun ucunun kalkık ve burnun küçük olduğu tasarımlar uygulanmaması gerektiğidir. Erkeğin yüz yapısı maskülen ve keskin hatlara sahip olmaya devam etmelidir.”
“Bu yüzden erkek hastalara erkeksi yüz özelliklerini koruyacak şekilde, kemer, burun ucu sarkıklığı ya da eğriliği gibi sadece spesifik sorunların düzeltilmiş olduğu burun estetiği operasyonları yapılmaktadır. Burada en önemli noktalardan birisi burnun dudak ile yaptığı açının 90 derece olmasıdır. Fazla kalkık bir burun erkek hastada erkeksi görünümü bozabilir.”
KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı, “İyi bir hekim ile doğru bir planlama yapılırsa bu erkeklerde burun estetiğinde hedeflenen sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir. Bu süreçte erkeğin yüz hatlarının kadından farklı olduğu unutulmamalı ve ona göre bir kurgu yapılmalıdır. Burun yapılandırması da kişiye özel olarak tasarlanmalı ve kişiye en çok yakışacak burun belirlenmelidir. Çok kalkık bir burun tipi tercih edilmemelidir. Erkekte burun estetiğinde burun ucu çok kaldırılmaz, çok inceltilmez.
“Burun ile dudak arasındaki açı 90 derece ve burunun hafif kavisli halde olması erkek burnundan beklenilen ideal ölçülerdir . Bu ölçülere göre işlem yapılmalıdır. İyi bir hekim tarafından yapıldığı ve üstte sayılan ölçütlere uygun tasarlandığı takdirde burun estetiği erkek hastalarda doğru bir sonuç verecektir.”
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